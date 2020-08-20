Телеканал RīgaTv 24, возможно, скрыто агитировал голосовать за три конкретные партии

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) начал уже третью проверку из-за возможной скрытой предвыборной агитации в передаче "Национальный клуб по интересам" на телеканале RīgaTv 24, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В передаче были размещены визуальные элементы с логотипом конкретной партии, были привлечены агитаторы и незаконно популяризировалась партия "Честь служить Риге".

До этого NEPLP уже дважды начинал проверки по поводу возможного нарушения предвыборной агитации в этой передаче. В передачах размещались логотипы определенной партии, привлекались агитаторы и не обеспечивалось равное отображение разных политических сил. Популяризировались две партии — "Честь служить Риге" и объединение "Развитие/За!" и "Прогрессивных", их кандидатам в депутаты давалось непропорционально много эфирного времени. Кроме того, проверяется еще одна передача этого телеканала — Dr.Apinis, которую ведет Петерис Апинис, кандидат от Союза "зеленых" и крестьян.