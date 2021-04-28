Телеканал RTVI запускает латвийские новости на русском языке

Международный телеканал RTVI 28 апреля запускает новостной блок для латвийских телезрителей. Новости на русском языке будут выходить по вечерам два раза в неделю, по субботам в эфире появится итоговая программа "Лучше знать. Латвия".

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Новостной блок и программа "Лучше знать. Латвия" производятся на базе новостного портала Latvijas Ziņas (lz.lv), принадлежащего компании Global Entertainment. "На данный момент мы достигли соглашения с телеканалом RTVI о вещании новостей Латвии на их канале. Так что даже после закрытия телевещания на русском LTV7, новости на русском с телеэкранов не исчезнут", — заявил член правления Global Entertainment Анджей Пятецкий.

Латвийские новости на RTVI будут выходить по понедельникам и средам в 20:45, программа "Лучше знать. Латвия" — по субботам в 21:00.

Главный редактор Latvijas Ziņas Алекс Алехин заявил, что новости будут максимально независимыми "как от внешних сил, так и от внутренних политических течений страны". "Мы рады сообщить, что телеканал RTVI стал ещё ближе к Латвии. RTVI расскажет все самое интересное о Латвии по-русски: то есть просто, честно и понятно. Для нас важно, чтобы русскоязычные жители Латвии получали максимально независимые новости о своей стране на родном языке", — отметил генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров.

RTVI — международное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ — 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала — 22 млн человек. Количество транслирующих операторов — более 200 по всему миру. Канал представлен на разных платформах в более чем 65 странах мира.

Ранее уже сообщалось, что русское вещание на телеканале LTV7 в сентябре 2021 года должно полностью уйти из телевизионного эфира и перейти на онлайн-платформу. По неофициальной информации, интерес к запуску новостей на русском языке в телеэфире проявляют три производителя контента — All Media Latvia (телеканал 3+), MM Group (владеет порталом TVNET, а также телеканалами Duo3 и Duo6; работает над созданием нового канала для русскоязычной аудитории Duo7) и RTVI.