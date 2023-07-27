Телеканал: таксисты у аэропорта наглеют – берут втридорога и тянут туристов силой

В разгар туристического сезона снова раздаются жалобы на недобросовестных таксистов в аэропорту "Рига". Они взимают с туристов огромные суммы за поездку из аэропорта в центр города и порой заталкивают их в свои машины едва ли не силой, сообщает телеканал TV3.

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В настоящее время на выходе из аэропорта разрешено работать только двум таксомоторным компаниям — их цены фиксированы. Чуть дальше паркую машины другие таксисты — они готовы вылавливать доверчивых иностранцев и отвозить их за тройную цену. Увидев туристов, таксисты пытаются уговорить их сесть к ним.

"Подошел мужчина, схватил чужой чемодан, потащил его через дорогу. Они становятся все более дерзкими! Работы слишком мало, конкуренция становится все жестче", — говорят сотрудники аккредитованных таксомоторных фирм.

Тем временем в полиции отмечают, что для борьбы с недобросовестными таксистами не хватает ресурсов — надеяться на улучшение ситуации можно только после установления потолка тарифов путем внесения изменений в нормативные акты.

Впрочем, даже это вряд ли подействует, говорят честные таксисты. Они предлагают доехать до центра в среднем за 20 евро (в зависимости от пробок). Тем временем нелегалы не стесняются "доить" самых наивных туристов до последнего.

"Мне кажется, рекорд был 200 евро до центра. Но это уже, как говорится, на уровне слухов", — говорят таксисты.

Администрация аэропорта обобщила порядок, установленный в нормативных актах нескольких стран по обслуживанию такси непосредственно в аэропортах. Представители аэропорта намерены попросить Минсообщения внести нужные изменения в нормативные акты. По мнению представителей аэропорта, самой большой проблемой на данный момент остается отсутствие потолка тарифов. Такие тарифные потолки для таксистов существуют в аэропортах многих стран, поэтому ожидается, что они будут введены и в Латвии.