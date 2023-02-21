Телеоператоры распространили открытое письмо с призывом изменить поправки к закону об электронных СМИ

С 1 мая 2023 года вступают в силу поправки к Закону об электронных СМИ, обязывающие поставщиков услуг по распространению телепрограмм при распространении передачи со звуковой дорожкой на одном из языков, который не входит в список официальных языков государства-члена Европейского союза (ЕС) или страны Европейской экономической зоны (EEA), обеспечить эту программу звуковой дорожкой на государственном языке. В связи с этим операторы, распространители и производители контента распространили открытое письмо.

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Цель новой редакции закона — укрепить принадлежность Латвии к западноевропейскому культурному пространству, а также защитить интересы национальной безопасности. Однако, по мнению авторов письма, эти поправки непропорциональны и затрагивают большую часть отрасли, в том числе поставщиков и производителей телепрограмм, которые не считают возможным обеспечить добавление звуковой дорожки на латышском языке, принимая во внимание непропорционально высокие затраты по сравнению с небольшим латвийским рынком. Хотя цель и правильная, планируемые поправки в закон не облегчат, а усложнят достижение этой цели.

Как отмечают авторы письма, в результате нового запрета жители Латвии, которые по историческим причинам владеют русским языком, но недостаточно хорошо владеют английским языком, будут лишены возможности смотреть качественный контент на международно признанных телеканалах, например, National Geographics Channel, History channel, телеканалы группы Viasat.

Если предоставление звуковой дорожки на госязыке станет обязательным требованием, значительная часть качественного контента, произведенного за границей, может исчезнуть из предложения легальных операторов на латвийском рынке. В то же время на территории Эстонии и Литвы такого запрета на русский язык нет, подчеркивают представители отрасли.

По мнению авторов письма, вместо того, чтобы обучать зрителей на известных им языках, Латвия предпочитает сужать свое информационное пространство, исключая из него значительную часть аудитории, вместо того, чтобы включать и обучать ее.

Однако речь идет не о телепрограммах, запрещенных в Латвии по понятным причинам из-за того, что они транслируют российскую пропаганду, а о качественном аудиовизуальном контенте — новостной, спортивный и развлекательный контент из стран Европы и США.

В письме говорится, что указанные поправки создают новые риски, поскольку потребители, потерявшие доступ к контенту на понятном им языке, будут искать альтернативы. Чаще всего такие домохозяйства переключаются на российские или белорусские спутниковые, интернет-платформы или другие нелегальные платформы. По мере того как эти группы зрителей попадают в "среду пиратского контента", они не только используют платформы потребления нелегального контента и не платят налоги, но и получают доступ к российскому и русскоязычному контенту и телепрограммам, ретрансляция которых запрещена в Латвии. В действующей редакции поправки к закону не будут способствовать доступу латвийских домохозяйств к качественному контенту, но будут способствовать их попаданию под прямое влияние пропагандистского контента, потребляемого нелегально, подчеркивают авторы письма.

Кроме того, в письме указано, что вернуть такие домохозяйства на рынок легального телевидения будет практически невозможно, поскольку в нелегальной среде гораздо шире доступность контента, а стоимость услуги значительно ниже.

Около 150 000 домохозяйств в Латвии в настоящее время находятся в полностью неконтролируемой медийной среде, и в 2023 году это число будет продолжать расти, особенно если будут введены дополнительные запреты, отключающие доступные языковые звуковые дорожки. Таким образом, цель законодателя в защите интересов национальной безопасности может быть поставлена ​​под угрозу, предупреждают представители отрасли.

В письме отмечается, что на практике это означает значительные потери не только для потребителей, которые будут ограничены в контенте или вынуждены потреблять его на незнакомом им языке, но и для операторов, которые потеряют не менее 20-30% своих абонентских баз.

Авторы письма предлагают компромиссное решение. По информации, предоставленной производителями телепрограмм, добавление субтитров было бы гораздо более рациональным и возможным решением, чем добавление звуковой дорожки, так как их подготовка требует значительно меньше времени и ресурсов, отмечают операторы.

Такое решение является более экономически обоснованным и целесообразным с точки зрения затрат, поскольку представителей отдельных групп телепрограмм также волнуют сроки для озвучивания на госязыке, так как общий объем локализуемого контента в их каталоге на данный момент составляет 40 000 часов — это данные только по нескольким телепрограммам. В настоящее время в Латвии нет компании по локализации контента, которая могла бы обеспечить такой большой объем перевода и подготовку звуковых дорожек, тем более за такой короткий период времени.

Авторы письма призывают внести поправки в Закон об электронных СМИ, чтобы предоставить поставщикам ретрансляционных телеканалов и производителям телеканалов разумно реализуемую возможность обеспечить выполнение требований законодательства, не ставя при этом под угрозу возможность латвийских зрителей продолжать смотреть на телевидении высококачественный контент, созданный международными производителями.

Наиболее рациональным решением, по мнению представителей отрасли, было бы продление переходного периода до 1 мая 2024 года, чтобы можно было выполнить регламент, а также разрешить выполнение требования с субтитрами как наиболее эффективное и возможное решение.