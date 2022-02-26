В связи с событиями в Украине телеплатформа Go3, спутниковое телевидение Home3 и Baltcom прекратили трансляцию российских каналов, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представитель TV3 Group Карлис Позняков указал на то, что прекращено не только вещание каналов PBK Lietuva и PBK Igaunija, которым Национальный совет по электронным средствам массовой информации аннулировал лицензии на ретрансляции, но и все другие российские каналы — "Мир", "CTC", "Охота&Рыбалка", "RTVi" и "TVCi".

По словам Познякова, компания оценит, не нарушает ли сотрудничество с этими каналами правила о применении финансовых санкций к конкретным гражданам России, предприятиям и организациям.

Предствитель TV3 Group отметил, что во всех странах Балтии каждому абоненту обоими операторами будут подключены международные новостные каналы Euronews, BBC World News и Current Time.

Также и Baltcom дополнительно к закрытым Национальным советом по электронным средствам массовой информации каналам "Беларусь 24", "Россия РТР", "Россия 24", TVCi, PBK Igaunija, PBK Lietuva приостановил ретрансляцию зарегистрированных в России каналов — BelRos, "Мир", "Мир 24", "Космический" и "Кто есть кто", сообщила представитель предприятия Екатерина Иванова.

Чтобы обеспечить клиентам возможность получать информацию новостных служб об актуальных событиях в Украине и мире, с сегодняшнего дня Baltcom включает в свое предложение канал "Дождь". Клиентам предприятия доступны и другие международные новостные каналы.

Как уже сообщалось, ациональный совет по электронным средствам массовой информации принял решение приостановить деятельность в Латвии программы "Беларусь 24", а также аннулировать лицензии каналов PBK Igaunija и PBK Lietuva.