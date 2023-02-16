"Телевизионное" дело: Сейм решил выдать Шлесерса для продолжения судебного разбирательства

В четверг, 16 февраля, Сейм единогласно принял решение разрешить выдачу оппозиционного депутата Айнарса Шлесерса ("Латвия на первом месте") для продолжения рассмотрения уголовного дела.

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Рижский окружной суд обратился в Сейм с просьбой разрешить судить Шлесерса по так называемому второму уголовному делу о цифровом телевидении.

Ранее Шлесерс в разговоре с депутатами Комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям подчеркнул, что он заинтересован в том, чтобы судебные разбирательства по этим событиям 14-летней давности произошли и чтобы суд вынес приговор как можно скорее.

Депутат напомнил, что в момент, когда ему было предъявлено обвинение, Шлесерс был удивлен, он был уверен, что в этом деле "что-то не чисто". В первой инстанции Шлесерс был оправдан.

"У меня нет оснований упрекать суд, потому что он делает свою работу, но дело странное, исходя из того, что обвинение предъявлено по событиям, на которых я не присутствовал", — сказал политик.

Шлесерс напомнил, что в марте 2009 года правительство Иварса Годманиса, в котором он занимал пост министра сообщения, пало, и вскоре к власти пришло правительство Валдиса Домбровскиса, с которым было заключено соглашение о введении цифрового телевидения.

"Судить меня за контракты, заключенные во время правления Домбровскиса, кажется мне ложным с первого дня", — сказал Шлесерс.

В июле 2021 года Рижский окружной суд оправдал всех 15 фигурантов первого уголовного дела о введении цифрового телевидения, выяснил в суде портал Delfi. Решение может быть обжаловано в кассационном порядке. Кассационный протест прокуратура подала в январе 2022 года.

В свою очередь, 3 мая прошлого года прокурор Отдела координации борьбы с коррупцией Уголовно-правового департамента Генпрокуратуры подал апелляционный протест на оправдательный приговор Суда по экономическим делам от 31 января 2022 года в так называемом втором деле о цифровом телевидении.

Суд постановил признать Шлесерса, Андриса Шкеле, Томса Абеле, Томса Мейситиса, Яниса Лигерса, Юриса Гулбе, Нила Фрейвалдса, Лауриса Дрипе и Гинтарса Кавациса невиновными в совершении преступления, предусмотренного 3-й частью 177-й статьи Уголовного закона. Эта часть закона предусматривает наказание за мошенничество в крупном размере или в составе организованной группы.

Также суд постановил признать Шкеле невиновным в совершении преступления, предусмотренного 3-й частью 195-й статьи Уголовного закона. Эта часть предусматривает ответственность за отмывание денег в крупном размере или в составе организованной группы.

Также был прекращен процесс определения средств принудительного воздействия в компании SIA Hannu Digital.

В вышеупомянутом уголовном процессе в мошенничестве в особо крупном размере и в составе организованной группы обвиняются девять человек — бывший премьер-министр Андрис Шкеле, бывший министр сообщения Шлесерс, бывший председатель правления Tet Гулбис, бывший госсекретарь Минсообщения Нилс Фрейвалдс, а также бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе.

Также обвинения предъявлены тогдашнему коммерческому директору Lattelecom (Tet) Янису Лигерсу, руководителю отдела бизнеса Томсу Абеле, руководителю отдела поддержки бизнеса Томсу Мейситису и бывшему члену правления компании Hannu Digital Гинтарсу Кавацису.

Протест на приговор подан в связи с тем, что прокурором установлено — суд неправильно применил в приговоре нормы Особой части Уголовного закона, а также допустил нарушения норм Закона об уголовном процессе при оценке доказательств. В результате это привело к необоснованному и незаконному приговору суда. Суд не оценил доказательства гособвинения по значительной части обвинений и не отклонил их мотивированно, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Не оценив доказательства по значительной части обвинений, суд не понял сути преступной схемы, реализованной подсудимыми. При этом косвенно признано правомерным, что конкурс на провайдера наземного цифрового телевизионного вещания тайно проводился в интересах одного коммерсанта.

По мнению прокурора, суд пришел к ошибочным выводам, в том числе о том, что ответчики не действовали организованно, с умыслом на противоправное вовлечение SIA Hannu Digital в договорные отношения, а также о том, что участие указанного предприятия в проекте оправдано, ответчики не использовали мошенничество и не злоупотребляли доверием представителей институций Tet. Также суд ошибочно пришел к выводу, что действиями обвиняемых не были причинены убытки.

По мнению гособвинения, приговор Суда по экономическим делам должен быть отменен и после рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции следует вынести новый обвинительный приговор по делу.

3-я часть 177-й статьи Уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового. В свою очередь, 3-я часть 195-й статьи того же закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет или без него.