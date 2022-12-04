Телохранителям президента и высшим госслужащим увеличат компесацию на цивильную одежду

Министерство обороны Латвии планирует увеличить размер компенсации на приобретение гражданской одежды для телохранителей президента и других высокопоставленных лиц, исполняющих свои обязанности в повседневной цивильной одежде. Об этом сообщает агентство LETA.
Компенсация на приобретение гражданской одежды для телохранителей чиновников высшего ранга обусловлена инфляцией, отмечает Минобороны.
Также планируется увеличить количество предметов одежды, подлежащих компенсации. В постановлениях Кабинета Министров перечислены различные предметы одежды и их количество, за которое военнослужащим Военной полиции, выполняющим обязанности телохранителей, выплачивается компенсация один раз в год.
С учетом ежедневной загруженности военнослужащих, караулов и сопровождающих лиц, элементов спецсредств, носимых под одеждой и поверх одежды, приборов и оружия, количество компенсируемых предметов одежды должно быть пересмотрено, констатирует Минобороны.
Поскольку при выполнении повседневных обязанностей одежда изнашивается быстрее, чем за год, телохранителям приходится покупать дополнительные предметы одежды, покупка которых в настоящее время не компенсируется.
Компенсацию планируется увеличить, начиная с покупки пальто и заканчивая покупкой перчаток. Например, компенсация за покупку пальто сейчас составляет 92,49 евро, но ее планируется увеличить до 215 евро.
В целях увеличения компенсаций правительство планирует принять соответствующие поправки в регламент на следующей неделе. Деньги будут выделены из бюджета Минобороны.
Военная полиция обеспечивает охрану президента Латвии, приглашенных иностранных официальных лиц и представителей международных организаций, а также сопровождение военных колонн и охрану военных грузов.