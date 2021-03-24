Тем, кто получает пенсии и пособия на дому, их выплатят раньше из-за Пасхи

Во время пасхальных выходных, 2, 4 и 5 апреля будут работать отдельные почтовые отделения в Риге, Даугавпилсе, Екабпилсе, Лиепае и Марупе. 3 апреля будут работать те отделения, которые обычно открыты по субботам. Пенсии и пособия тем клиентам, которым их приносят почтальоны, будут выплачены не 5, а 1 апреля.

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2 апреля, 4 апреля и 5 апреля будут открыты отдельные почтовые отделения в больших торговых центрах Риги, Даугавпилса, Елгавы, Екабпилса, Лиепаи и Марупе. Полный список и время работы можно посмотреть здесь.

В субботу, 3 апреля, будут работать все почтовые отделения, которые обычно работают в субботу.

Пенсия и пособия, выплачиваемые Агентством государственного социального страхования, будут доставлены получателям не 5, а 1 апреля.