Темп вакцинации на этой неделе такой же, как и на прошлой

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе аналогичен первой неделе января.

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За первые два рабочих дня этой недели в Латвии привито от Covid-19 чуть более 18 000 человек, или около 9 000 в день, что все же немного меньше, чем на прошлой неделе, когда в среднем за день прививалось около 10 000 человек, но эти данные еще могут измениться. Такой темп вакцинации аналогичен концу ноября и началу декабря, но хуже, чем в конце октября и начале ноября, когда в среднем вакцинировалось от 12 000 до 12 700 человек в день.

На этой неделе сделано около 14 700 бустерных прививок, около 2000 человек завершили процесс вакцинации, и только примерно 1400 человек получили первую вакцину.

Во вторник вакцину от Covid-19 получили не менее 9 887 человек, в том числе 756 человек сделали первую прививку, а процесс вакцинации завершили 1 122 человека, в том числе 208 человек привиты однократной вакциной Johnson&Johnson. 8009 человек получили бустерную вакцину.

На сегодняшний курс вакцинации от Covid-19 в Латвии завершили 1,274 миллиона человек, или 67,7% от общей численности населения страны. Ревакцинацию в Латвии сделали около 331 000 человек, или 17,5% населения.