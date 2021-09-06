Темп вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе снизился на 10%

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на прошлой неделе продолжал снижаться — по данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), вакцинировано на 10% меньше людей, чем на предыдущей неделе, или примерно такое же количество, как в неделю праздников Лиго, когда было всего два рабочих дня.

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На прошлой неделе прививку от Covid-19 получили 31 146 человек по сравнению с 34 915 неделей ранее и 31 873 на неделе праздников Лиго. Показатель прошлой недели является самым низким на сегодняшний день.

Пока что самый высокий темп вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 700 человек в день. Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 700 человек.

В воскресенье от Covid-19 привились 696 человек, в том числе 359 получили первую дозу вакцины, 332 — вторую дозу, а пятеро были вакцинированы однократной вакциной производства Johnson&Johnson.

В воскресенье вакцинацию в Латвии проводили семь медицинских учреждений.

На сегодняшний день в Латвии сделано в общей сложности 1 530 107 инъекций вакцины от Covid-19, в том числе 756 303 человека получили первую дозу вакцины, а 773 804 человека завершили процесс вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, на начало апреля 2021 года в Латвии проживало 1 887 600 жителей, таким образом, 46,10% населения получили первую дозу вакцины против Covid-19, а 40,99% населения завершили процесс вакцинации. Доля полностью вакцинированного населения немного выше, чем получившего только первую прививку, так как вакцина Johnson&Johnson требует только одной дозы, после которой человек считается полностью вакцинированным.