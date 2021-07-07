Темп вакцинации от Covid-19 остается ниже, чем на прошлой неделе
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Во вторник темп вакцинации от Covid-19 в Латвии остался примерно таким же, как в понедельник, но намного ниже, чем неделю назад, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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6 июля прививки от Covid-19 получили 7166 человек, в том числе 2077 человек получили первую дозу вакцины, 3480 — вторую дозу и 1609 человек были вакцинированы однократной вакциной Johnson & Johnson.

Для сравнения, во вторник на прошлой неделе прививки от Covid-19 получили 14 083 человека.

Во вторник вакцинацию проводило 221 учреждение.

На сегодняшний день первую из двух доз вакцины от Covid-19 получили в Латвии 613 190 человек, а 585 547 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 32,49% и 31,02% населения Латвии.

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LETA

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LETA

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