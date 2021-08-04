Темп вакцинации от Covid-19 оставался низким и во вторник

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии оставался низким и во вторник, 3 августа. На этой неделе среднее количество вакцинированных за день пока что составляет 4357 человек, что на 736 человек меньше, чем на прошлой неделе, свидетельствуют расчеты агентства LETA на основании данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Во вторник привиты 4573 человека, из которых 1956 получили первую дозу вакцины, 1879 - вторую, а 738 были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson.

Темп вакцинации от Covid-19 в несколько раз ниже, чем в конце мая, когда прививалось по 16 600 человек в день.

Во вторник в вакцинации от Covid-19 были задействованы 154 медицинских учреждения.

На сегодняшний день в Латвии введено 1 366 129 доз вакцины от Covid-19, в том числе 675 383 человека получили первую дозу вакцины, а 690 746 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 35,78% и 36,59% населения Латвии.