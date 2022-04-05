На прошлой неделе темп вакцинации от Covid-19 в Латвии был самым низким с начала 2021 года, когда вакцинация только началась, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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На прошлой неделе прививки от Covid-19 получили около 3100 человек, или примерно 450 человек в день. Более высокие показатели вакцинации наблюдались даже в январе 2021 года, когда вакцины были доступны только медикам.

Самый высокий темп вакцинации в Латвии был достигнут в конце мая 2021 года, когда за неделю было привито 117 000 человек. Высокие показатели были и в середине октября 2021 года, когда прививки в обязательном порядке должны были сделать работники ряда отраслей — в самую загруженную неделю было вакцинировано около 89 000 человек. В первую неделю января 2022 года в Латвии прививки от Covid-19 получили около 72 000 человек.

75% прививок на прошлой неделе были бустерными.

В Латвии курс вакцинации от Covid-19 на сегодняшний день завершили 1,3 млн человек, или 69,2% от общей численности населения страны. Бустерную вакцинацию прошли около 518 000 человек, или 27,5% населения Латвии.