Темп вакцинации от Covid-19 сравнялся с неделей до Лиго

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе аналогичен неделе перед Лиго, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На этой неделе вакцинировано около 70 000 человек, или в среднем около 11 600 человек в день, что аналогично показателям предпраздничной недели. Темп вакцинации значительно упал во время праздников.

Пока что этот показатель был самым высоким на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 500 человек в день. Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда вакцины получили около 24 400 человек. В течение 10 недель подряд в Латвии получали прививки более 100 000 человек в неделю, но летом эти показатели значительно снизились.

В субботу прививки получили 5095 человек, в том числе 883 человека — первую дозу, а 4212 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 891 человек привился вакциной Johnson & Johnson, которой требуется только одна доза.

На данный момент около 607 000 человек получили первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии, а около 569 000 человек завершили процесс вакцинации, что составляет соответственно 32,1% и 30,1% населения Латвии.