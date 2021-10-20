Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии остается на уровне прошлой недели
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По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе аналогичен показателям прошлой недели, когда он увеличился после требования обязательной вакцинации для ряда работников.

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В понедельник и вторник прививки сделали в среднем по 10 400 человек, но эти данные еще могут измениться. На прошлой неделе в Латвии от Covid-19 прививались около 11 500 человек в день. Эти показатели отстают от максимальной активности в конце весны и начале лета, но по крайней мере в два раза выше, чем летом.

Вчера прививки от Covid-19 получили по крайней мере 10 094 человека, в том числе 5932 человека получили первую прививку, а 3915 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 2481 человек привился однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще 247 человек получили дополнительную дозу для повышения иммунитета.

На сегодняшний день процесс вакцинации от Covid-19 завершило примерно 947 000 человек, что составляет около 50,3% населения страны.

Третьей дозой привито около 3000 человек, или 0,16% населения Латвии.

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LETA

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