Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии стал вторым самым низким за лето
Foto: F64

На прошлой неделе (16 - 22 августа) темп вакцинации от Covid-19 в Латвии продолжал снижаться и был вторым самым низким за лето - показатели были еще хуже только на неделе праздников Лиго, когда было всего два рабочих дня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), на прошлой неделе в среднем вакцинировалось около 4650 человек в день. Примерно таким был темп вакцинации в конце марта и начале апреля, когда прививались лишь несколько приоритетных групп, тогда как сейчас вакцины есть в наличии и находятся в свободном доступе.

Пока что самый высокий темп вакцинации в Латвии был на неделе с 24 мая, когда прививалось около 16 700 человек в день.

В воскресенье только 680 человек получили прививки от Covid-19, в том числе 337 человек получили первую дозу, а 343 человека завершили процесс вакцинации, из которых 18 человек получили однократную вакцину Johnson&Johnson.

На данный момент первую прививку от Covid-19 получили около 724 000 человек, или примерно 43,8% населения старше 12 лет, а 44,5% завершили процесс вакцинации.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

7

Source

LETA

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!