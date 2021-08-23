Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии стал вторым самым низким за лето

На прошлой неделе (16 - 22 августа) темп вакцинации от Covid-19 в Латвии продолжал снижаться и был вторым самым низким за лето - показатели были еще хуже только на неделе праздников Лиго, когда было всего два рабочих дня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), на прошлой неделе в среднем вакцинировалось около 4650 человек в день. Примерно таким был темп вакцинации в конце марта и начале апреля, когда прививались лишь несколько приоритетных групп, тогда как сейчас вакцины есть в наличии и находятся в свободном доступе.

Пока что самый высокий темп вакцинации в Латвии был на неделе с 24 мая, когда прививалось около 16 700 человек в день.

В воскресенье только 680 человек получили прививки от Covid-19, в том числе 337 человек получили первую дозу, а 343 человека завершили процесс вакцинации, из которых 18 человек получили однократную вакцину Johnson&Johnson.

На данный момент первую прививку от Covid-19 получили около 724 000 человек, или примерно 43,8% населения старше 12 лет, а 44,5% завершили процесс вакцинации.