Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии упал на 20%

Темп вакцинации от Covid-19 на прошлой неделе снизился на 21%, свидетельствуют расчеты агентства LETA, сделанные на основании данных Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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На неделе с 31 января по 6 февраля прививки получали в среднем 3559 человек в день, а на неделе с 7 по 13 февраля - 2794 человека в день.

В понедельник от Covid-19 было вакцинировано 1542 человека, в том числе всего 63 человека получили первую прививку, 285 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 17 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а бустерную прививку сделали 1194 человека.

На сегодняшний день процесс вакцинации от Covid-19 завершили 68,78% населения Латвии, бустерную дозу получили 25,61%.

7728 детей в возрасте от 5 до 11 лет получили как минимум одну вакцину от Covid-19. Эта возрастная группа открыта для вакцинации с декабря 2021 года.