Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии в пятницу оставался довольно высоким - прививку получили 14095 человек, к тому же в последний рабочий день недели было израсходовано наибольшее количество доз вакцины производителя "Johnson & Johnson", свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В пятницу первую дозу вакцины от Covid-19 получили 4943 человека, 7510 человек получили вторую дозу, а 1642 человека были привиты вакциной "J&J", для которой требуется всего одна доза.

Согласно обновленным данным, в четверг от Covid-19 были привиты 18 052 человека, в среду - 19 773 человека, во вторник - 14 664 человека и в понедельник - 10 367 человек.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 425 594 человека, а 168 587 человек завершили процесс вакцинации.

По данным Центрального статистического управления, на начале марта 2021 года население Латвии составляло 1,889 млн человек, и это означает, что 22,53% жителей страны получили первую дозу вакцины от Covid-19, а 8,92% завершили процесс вакцинации.

В пятницу жители в основном получали вакцину "Pfizer/BionTech". 3972 человека получили первую дозу "Pfizer/BionTech", 965 человек получили первую дозу вакцины "Moderna", а шесть человек были привиты вакциной "AstraZeneca". Вторая доза "Pfizer/BionTech" была использована 3990 раз, вакцина "AstraZeneca" - 1205 раз, вакцина "Moderna" - 2315 раз, а вакцина "Johnson & Johnson" - 1642 раза.

Вакцинацию проводили 407 поставщиков услуг. Больше всего людей было привито в пятницу в "Veselības centrs 4" - 1102 человека, в "Veselības centru apvienība" привили 944 человека, в "Vizuālā diagnostika" привили 756 человек.