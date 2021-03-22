Темп вакцинации в Латвии снижается уже две недели

Две недели подряд число вакцинированных от Covid-19 в день снижается, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В воскресенье вакцину от Covid-19 получили 27 человек. Первую дозу получили 24 человека, и это второй наименьший показатель в марте. Вторую дозу получили три человека.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 83 806 человек, обе дозы — 18 939 человек.

За последние семь дней первую дозу вакцины получили 4478 человек, вторую — 827. На минувшей неделе в среднем за день первой дозой вакцины прививались 640 человек, в целом — 758 человек.

Средний показатель вакцинируемых за день свидетельствует о снижении темпов вакцинации уже третью неделю подряд. С по 1 по 7 марта прививки от Covid-19 в среднем получали 2763 человека в день, с 8 по 14 марта — в среднем 2106 человек.