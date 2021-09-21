Темп вакцинации замедлился: в понедельник прививки от Covid-19 получили 2986 человек

Вчера вакцины получили 2986 человек, в том числе 1256 сделали первую прививку, а 1725 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 232 человека были привиты однократной вакциной Johnson&Johnson. Еще пять человек получили дополнительную прививку для повышения иммунитета.

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Этот показатель вакцинации ниже, чем на прошлой неделе, когда в среднем вакцинировалось 4600 человек в день, что было одним из худших показателей с конца марта.

Вакцинацию вчера проводили 159 учреждений.

На данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 получили около 778 000 человек — примерно 41,3% населения страны. Из них примерно 695 000 человек получили вторую дозу, а еще 113 000 привились однократной вакциной Johnson&Johnson, в результате процесс вакцинации завершили 808 000 человек, или менее 43% населения страны.

На сегодняшний день в Латвии дополнительной дозой вакцины привито 27 человек.