Температура в озерах и реках прогрелась до +26 градусов

В большей части озер и рек Латвии температура воды в пятницу утром составляла +21..+26 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вента прогрелась до +24 градусов, Лиелупе до +24..+26 градусов, Гауя до +20..+23 градусов (+24 возле Царникавы), большая часть Даугавы до +24..+26 градусов, Айвиексте, крупный приток Даугавы — до +25 градусов.

Более маленькие и быстрые реки, особенно в местах, где в них впадают ручьи, прогрелись до +18..+20 градусов.

Температура воды в больших озерах — в среднем +22..+25 градусов, маленькие в целом на градус теплее.

Температура воды в море в шесть утра в пятницу была от +9 градусов Мерсрагсе до +24 градусов в Лиепае Салацгриве. В Рое море прогрелось до +17 градусов, на Колке и в Скулте до +21 градуса, в Вентспилсе до +22 градусов.

В соответствии с информацией Юрмальского самоуправления на четверг, температура воды во всех местах для купания в Юрмале была около +15 градусов.