Температура воды на латвийских пляжах - около +20 градусов

За последнюю неделю температура воды в реках, озерах и море существенно не изменилась - на большинстве пляжей она чуть ниже +20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Температура воды в море утром 29 июля - от +16 градусов в Колке до +20 градусов на побережье Видземе. По данным самоуправлений, температура воды в Вентспилсе в пятницу была всего +15 градусов, в Юрмале и Риге - от +17 градусов в Каугури, Майори, Вакарбулли и Даугавгриве, до +19 градусов в Вецаки.

Температура воды в Даугаве, Лиелупе, Венте, Айвиексте и Салаце в среднем +18..+20 градусов, в Гауе она колеблется в районе +17 градусов, а у Царникавы достигает +19 градусов.

Также температура воды в озерах в основном находится в пределах +18..+20 градусов.

На латвийских реках продолжается маловодье, уровень воды практически не поднимался. В ближайшие дни возможны сильные дожди, поэтому в начале августа уровень воды может немного подняться.