Температура воды на пляжах Даугавгривы и Вакарбулли опустилась до +16 градусов

Под воздействием берегового ветра вода на пляжах Даугавгривы и Вакарбулли остыла до +16 градусов, сообщили в Рижском самоуправлении.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Тем временем на пляже в Вецаки температура воды достигает 18 градусов.

В местах для купания в Даугаве температура воды составляет +23 градуса на Луцавсале, +22 - на Кипсале, +21 - в Румбуле.

В зоне для купания на озере Кишэзерс вода прогрелась до +21 градуса, а самая теплая вода в озере Бабелитис - ее температура равна +24 градуса.

Как сообщалось, в Риге восемь официальных мест для купания: в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки, в Румбуле, на Кипсале и Луцавсале и в заливе Луцавсалы, а также на озере Бабелитис.

На Кишэзерсе имеется неофициальная зона для купания, но там, как и на официальных пляжах, также работают сотрудники спасательной службы полиции Рижского самоуправления.