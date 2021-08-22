Температура воды на пляжах не превышает +19 градусов

По оперативной информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в реках, озерах и море в воскресенье утром в основном составляет +15…+19 градусов.

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Температура воды в озерах, а также в Венте, Лиелупе и Даугаве составляет +17…+19 градусов. В Гауе и Айвиексте температура воды упала до +15…+17 градусов.

Температура воды в море на большей части латвийского побережья составляет +15…+18 градусов. Самая холодная вода сохраняется местами на Курземском побережье Рижского залива, в том числе температура воды в порту Мерсрагс за последние два дня поднялась с +6 до +11 градусов.

В ближайшие дни температура воды будет медленно падать, и уровень воды в реках также упадет.

Со среды, 25 августа, ожидаются новые дожди, прогнозируют синоптики.