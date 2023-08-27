Температура воды на пляже в Вецаки - плюс 19 градусов, в Вакарбулли - плюс 17

Температура воды на официальных рижских пляжах продолжает оставаться стабильной - в пределах 17-20 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба Рижского самоуправления.

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По данным на 27 августа, температура воды в озере Бабелитис составляет +22 градуса, в озере Кишэзерс - плюс 20 градусов.

В Даугаве на пляже Кипсалы и Румбулы температура воды - плюс 19 градусов, на пляже Луцавсалы - на один градус теплее.

В Рижском заливе на пляже Вецаки температура морской воды - плюс 19 градусов, на пляжах Вакарбулли и Даугавгрива - плюс 17 градусов.

В этом году официально работают восемь рижских пляжей - на Кипсале, Вакарбулли, Румбуле, Вецаки, Даугавгриве, Луцавсале, озерах Бабелитис и Кишэзерс. На этих пляжах работают спасательные вышки, регулярно проводится уборка территории, а также мониторится состояние воды.