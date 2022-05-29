Температура воды на рижских пляжах - до +14 градусов, в Бабелитис - до +16
Foto: DELFI

Вода на официальных пляжах в Риге к концу мая прогрелась в среднем до +13 градусов по Цельсию, информирует Рижская муниципальная полиция.

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Наиболее хорошо прогрелось озеро Бабелитис на Югле - температура воды составляет плюс 16 градусов. На два градуса холоднее в Даугаве в районе Румбулы.

Более прохладная вода на морском побережье: в Вакарбулли и в Даугавгриве - до +10 градусов. На пляже на Кипсале в центре города температура воды в Даугаве составляет +13 градусов.

Температура воды на 29 мая в рижских местах для купания:

озеро Кишезерс - плюс 13 ℃
Вецаки - плюс 11 ℃
озеро Бабелитис - плюс 16 ℃
остров Луцавсала - плюс 13 ℃
Вакарбулли - плюс 10 ℃
Кипсала - плюс 13 ℃
Румбула - плюс 14 ℃
Даугавгрива - плюс 10 ℃

Рижская муниципальная полиция предлагает горожанам выбрать одно из девяти мест для купания в Риге, где работают спасатели. В основном охранники на воде в местах купания дежурят каждый день с 10.00 до 22.00. Помощь можно получить на шести спасательных станциях и в ночное время (на всех, кроме Кипсалы и Даугавгривы).

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