Температура воды на рижских пляжах - не ниже +17 градусов, в Бабелитис - до +24

По данным на 20 августа, температура воды на восьми рижских официальных пляжах составляет от +17 до +24 градусов по Цельсию, информирует Рижская муниципальная полиция.

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Самые высокие показатели - в озере Бабелитис, где вода прогрелась до плюс 24 градусов. В озере Кишэзерс температура воды составляет +20 градусов.

Температура Даугавы на различных пляжах в черте города немного отличается. На Кипсале температура воды - плюс 21 градус, на Луцавсале и на пляже в Румбуле - плюс 20.

На морском побережье Риги - прохладнее. В Вецаки температу воды составляет +18 градусов, в Вакарбулли и Даугавгриве - не выше +17 градусов.

В этом летнем сезоне в Риге официально действуют восемь общественных пляжей - на Кипсале и Луцавсале, в Вецаки, Даугавгриве, Вакарбулли, Румбуле, Бабелитис и Кишэзерс. На этих пляжах работают спасательные станции, проводится уборка территории, регулярно проводят мониторинг состояния воды.