Температура воды на рижских пляжах составляет от +17 до +24 градусов

Утром во вторник температура воды на рижских официальных пляжах составляет от +17 градусов в Вакарбулли до +24 градусов в озере Бабелитис, сообщает самоуправление.

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Температура воды в Вецаки составляет +18 градусов, а в местах для купания на Даугаве - от +21 до +22 градусов. В Кишэзерсе вода прогрелась до +22 градусов.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в крупнейших реках и озерах составляет +17..+23 градусов, в море - от +17 до +21 градуса, только на западном побережье Рижского залива - в Колке, Рое и Мерсрагсе - температура воды понизилась до +14 градусов.

Под воздействием порывистого западного ветра на западном побережье Рижского залива на этой неделе возможно дальнейшее падение температуры воды. Более прохладная погода приведет к снижению температуры воды во всех водоемах.