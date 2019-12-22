Температура воды в Балтийском море составляет +7 градусов

Температура воды в Балтийском море в настоящее время составляет местами +7 градусов, что на 1-3 градуса выше многолетних средних показателей, свидетельствуют данные Датского института метеорологии.

Ледяной покров имеется только на северном побережье Ботнического залива. В других местах температура воды составляет +1..+6 градусов, в центральной и южной части моря - +7 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, у побережья Латвии температура воды в море составляет +2..+5 градусов, в реках и озерах - +2..+4 градуса.

По прогнозам синоптиков, после Рождества возможен небольшой мороз, поэтому на мелких озерах может образоваться лед.