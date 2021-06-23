Температура воды в латвийских реках бьет рекорды
Foto: LETA

Температура воды в реке Муса в районе Бауски и в Лиелупе в районе Межотне 23 июня достигла +29,7 градусов. Это рекордная температура в истории гидрологических наблюдений в Латвии, сообщает LETA со ссылкой на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Рекордно теплая вода перед Лиго и в других реках. Даугава в районе Вайкуляни прогрелась до +27,5 градусов, Айвиексте, Салаца и Лиела Югла до +27,7 градусов.

Температура воды в море колеблется в пределах от +9,9 градусов в Мерсрагсе до +25,6 градусов в Салацгриве. На пляжах Юрмалы вода по-прежнему холодная: от +16 до +17 градусов.

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