Температура воды в латвийских реках и озерах достигает +21 градуса
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В среду утром температура воды в латвийских реках и озерах составляет +16..+21 градус, а во вторник днем местами достигала +23 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Утром в Венте, Лиелупе, Айвиексте и на большей части Даугавы температура воды колеблется около +20 градусов, в Гауе +16..+18 градусов. Более холодная вода в Даугаве может быть в Риге.

Вода в крупных озерах сегодня утром в основном составляет +16..+19 градусов тепла. На озере Алуксне температура воды во вторник поднялась до +23 градусов, а в среду утром упала до +21 градуса.

Самая холодная вода в море на латвийском побережье - на юге Курземе и севере Видземе, где ее температура местами не превышает +10 градусов. Самая теплая вода в Рижском заливе - на участке от Талсинского до Саулкрастского района, где температура местами достигает +20 градусов.

В реках по-прежнему наблюдается снижение уровня воды и водоросли.

Ультрафиолетовое излучение солнца близко к самому высокому уровню в году, а излучение, получаемое на пляже, выше, чем где-либо еще, поэтому следует проявлять осторожность при принятии солнечных ванн. Лучше всего защищаться от солнца с 12 до 15 часов, без солнцезащитного крема рекомендуется загорать только утром или вечером.

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LETA

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LETA

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Видземе Алуксне Курземе
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