Температура воды в латвийских водоемах повторяет рекорды 1947 года

Вода в реке Муса возле Бауски прогрелась до +29 градусов, сообщает LETA. Это рекордный для Латвии показатель: прошлый раз до 29 градусов нагревалась Лиелупе возле Елгавы, и это было в 1947 году.

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Второй самый теплый водоем в Латвии — Лиелупе. Возле Межотне зафиксирована температура +28,6 градуса.

В большей части озер и рек вода нагрелась до +22..+27 градусов.

В Салацгривском порту вода потеплела до +26,2 градуса, однако в Рижском заливе она остается холодной. В Юрмале, Мерсарагсе и Рое температура колеблется в районе +15 градусов.