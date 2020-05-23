Температура воды в местах для купания близка к +10 градусам

Температура воды в реках, озерах и море остается холодной, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В большей части рек и озер, а также в море температура воды утром субботы составляет от +9 до +13 градусов.

В прошлом году в этот день температура воды в крупнейших реках и озерах составляла +15..+21 градус, а на морском побережье — от +6 градусов в Рое до +10..+14 градусов на большей части побережья.

В ближайшие дни вода будет понемногу теплеть, уровень воды в реках будет немного колебаться.

Как сообщалось, 15 мая начался официальный купальный сезон.