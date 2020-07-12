Температура воды в местах для купания не превышает +20 градусов

Температура воды в крупнейших реках и озерах Латвии в воскресенье утром составляет +16..+20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

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В озерах, реках Вента, Лиелупе, Даугава и Айвиексте температура воды составляет +17..+20 градусов. В Гауе еще холоднее - +16..+18 градусов. В некоторых небольших реках - всего +15 градусов.

В море температура воды +14..+18 градусов, на Курземском побережье Рижского залива всего +9..+13 градусов.

В Вецаки температура воды составляет +14 градусов, в Бабелите +19 градусов, на Луцавсале +17 градусов, Румбуле +18 градусов, Кипсале +18 градусов, Вакарбулли +14 градусов, Кишэзерсе +17 градусов.

На следующей неделе ожидается более теплая и солнечная погода, поэтому температура воды в водоемах может повыситься на градус, прогнозируют синоптики.