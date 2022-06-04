Температура воды в местах для купания - от +7 до +16 градусов
Foto: LETA

Температура воды в водоемах утром в субботу составляла от +7...+9 градусов на побережье в Курземе до +16 градусов в Даугаве возле Краславы и в Плявиньском водохранилище, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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На большей части побережья температура воды в море составляет +10...+14 градусов. По данным Юрмальского туристического информационного центра, в пятницу в 17:00 температура воды в Юрмале составляла +11 градусов.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Айвиексте составляет +14...+15 градусов, в Гауе - +13...+14 градусов, в Даугаве - +13...+16 градусов. Почти во всех реках температура воды превышает +11 градусов.

Температура воды в крупнейших озерах составляет от +13 до +15 градусов.

На рижских пляжах температура воды - от +12 до +16 градусов. В Кишэзерсе, на Луцавсале, Кипсале, в Румбуле вода прогрелась до +15 градусов, в озере Бабелитис - до +16, а в море в Вецаки, Вакарбулли и Даугавгриве составляет около +12 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воды в водоемах будет повышаться.

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