Температура воды в местах для купания продолжает повышаться

Температура воды в латвийских водоемах повышается и в ближайшие дни повысится еще больше из-за аномальной жары, сообщается на сайте Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Во вторник утром температура воды в Даугаве составляла плюс 22-24 градуса, в реках Латгалии — от 18 до 23 градусов, в реках Видземе — от плюс 15 до плюс 24, в реках Земгале — плюс 20-23 градуса, в реках Курземе — от 18 до 23 градусов.

Температура воды в озерах и водохранилищах составляла от плюс 21 до плюс 24 градусов. Температура воды на побережье Балтийского моря достигала +21 градуса, а на побережье Рижского залива — от 19 до 23 градусов.

В рижских водоемах 16 августа наиболее теплая температура воды — в озере Бабелитес (+25 градусов). В Даугаве на пляже на Кипсале и в озере Кишэзерс вода прогреется до плюс 22 градусов, на Луцавсале и Румбуле — до +21.

В Рижском заливе в районе Вакарбулли и Даугавгриве — плюс 20 градусов.

Наиболее прохладная вода в районе Вецаки — плюс 19 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воды в водоемах продолжит повышаться.