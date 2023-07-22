Температура воды в местах для купания в основном не превышает +20 градусов
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По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в латвийских реках, озерах и на морском побережье в субботу утром в основном составляла +16…+21 градус.

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Температура воды в море преимущественно не превышает +17…+19 градусов. По информации самоуправлений, в пятницу температура воды в море у Вентспилса, Юрмалы и Риги опустилась до +16…+17 градусов, на пляже в Вецаки — до +18 градусов.

Температура воды в большинстве озер составляет +19…+20 градусов.

В Даугаве, Айвиексте и Венте температура воды тоже в среднем равна +19…+20 градусам. На участке Лиелупе от Стальгене до Калнциемса, а также в Плявиньском водохранилище она до сих пор достигает +21 градуса. В Гауе под Сигулдой температура воды +17 градусов, в верховьях реки — на градус ниже.

Уровень воды в реках колеблется незначительно, остается низким. Из-за осадков в ближайшие дни на ряде участков рек ожидается подъем уровня воды.

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