Температура воды в местах купания прогрелась до +21 градуса

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в латвийских купальных зонах на этой неделе местами достигает +21 градуса, сообщает агентство LETA.

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Утром 9 июля температура воды в реках Даугава, Айвиексте, Салаца, Лиелупе и Вента составляет +19...+21 градус, в Гауе - в среднем +18 градусов. Температура воды в латвийских озерах - порядка +18...+20 градусов.

Температура воды в море составляет +17...+19 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - не выше +16 градусов.

По информации Рижского самоуправления, температура воды в городских купальных зонах колеблется от +17 градусов на пляжах в Даугавгриве и Вакарбулли и до +20 градусов на Кипсале и в озере Бабелитис.

Ранее сообщалось, что 6 июля из-за микробиологического загрязнения Инспекция здоровья ввела запрет на купание на взморье в Юрмале (в Дубулты, Асари и Каугури), а также в море в Айнажи (Лимбажский край) и озере Шуню в Даугавпилсе.

В Юрмале не рекомендуется купаться в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи. Также не рекомендуется купаться на море в Салацгриве, Колке и в Елгаве на острове Паста.