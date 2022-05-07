Температура воды в реках местами поднялась до +13 градусов

Вода в латвийских реках и озерах постепенно становится теплее, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В море температура воды в субботу утром составляла от +6 до +10 градусов.

В крупных озерах температура воды составляет +7...+10 градусов, а в реках - +8…+13 градусов.

Самая высокая температура воды в пятницу днем была в Лиелупе возле Межотне - +15 градусов.