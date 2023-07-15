Температура воды в реках прогрелась до +19-22 градусов, в озере Бабелитис — до +23 градусов
Foto: F64

За последние дни температура воды в реках, озерах и море существенно не изменилась, она по-прежнему близка к +20 градусам, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Температура воды в море на побережье Латвии утром в субботу в основном составляла +18…+19 градусов, на Курземском побережье Рижского залива была холоднее — от +16 до +18 градусов.

Температура воды в крупнейших озерах составляет +19…+21 градус.

Вода в Даугаве, Айвиексте, Салаце, Лиелупе и Венте прогрелась до +19…+22 градусов, а в верховьях Гауи и вблизи Сигулды температура воды составляет +17 и +18 градусов соответственно. Почти во всех реках вода теплее +16 градусов.

По информации самоуправлений, в пятницу температура воды в море в Вентспилсе составляла +18 градусов, в Юрмале — от +17 до +18 градусов, в Риге — от +18 градусов в море и примерно +20 градусов в Даугаве до +21 градуса в Кишэзерсе и +23 градусов в озере Бабелитис.

В воскресенье из-за порывистого южного, юго-восточного ветра возможно понижение температуры воды на побережье Латвии, при этом станет опасным выход в море на легких плавсредствах.

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