Температура воды в рижских водоемах - около 20 градусов

По информации Рижской муниципальной полиции, температура воды в рижских водоемах на 24 июля - от плюс 19 до 23 градусов по Цельсию. В этом году в Риге действуют восемь официальных пляжей и мест для купания.

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В воскресенье наиболее теплая вода - в озере Бабелитес (плюс 23 градуса). В озере Кишэзерс вода прогрелась до +20 градусов.

В Даугаве на пляжах Кипсалы и Луцавсалы температура воды составляет +21 градус, на пляже Румбулы - плюс 20 градусов.

В Рижском заливе в районе Вецаки температура морской воды - плюс 20 градусов, в Вакарбулли и Даугавгриве - плюс 19 градусов.

Рижская муниципальная полиция предлагает жителям выбрать одно из девяти мест для купания в Риге, где работают спасатели. В основном охранники следят за безопасностью воды в местах купания каждый день с 10:00 до 22:00. А ночью при необходимости помощь можно получить на шести станциях спасателей (всех, кроме Кипсалы и Даугавгривы).