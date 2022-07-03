Температура воды в рижских водоемах - от +16 до +26 градусов

По данным на утро 3 июля, вода в рижских водоемах на официальных пляжах прогрелась от плюс 16 до плюс 26 градусов по Цельсию.

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Наиболее температура воды - в озере Бабелитес (+26 градусов). В озере Кишэщерс - плюс 24 градуса.

На Даугаве в районе Кипсалы - плюс 22 градуса, на Луцавсале - плюс 24 градуса, на Румбуле - плюс 21 градус.

В Рижском заливе в Вецаки температура воды 19 градусов, в Даугавгриве и Вакарбулли - плюс 16 градусов.

В этом сезоне в Риге официально действуют восемь пляжей, где работают спасательные службы, убирается территория и ведется мониторинг воды.