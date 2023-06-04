Температура воды в рижских водоемах составляет 13-17 градусов

По данным на 4 июня температура воды в водоемах Риги составляет от +13 до +17 градусов по Цельсию, сообщает Рижское самоуправление.

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На начало июня наиболее прогрелась вода в озере Бабелитис на Югле - до плюс 17 градусов по Цельсию. Температура воды на озере Кишэзерс составляет +15 градусов.

Температура воды в реке Даугава на Кипсале - плюс 16 градусов, на Луцавсале - плюс 15 градусов, в районе Румбулы - плюс 14 градусов.

Температура воды в Рижском заливе на пляже в Вецаки - плюс 14 градусов, в Вакарбулли и Даугавгриве - на один градус холоднее.

В этом году в Риге официально действуют восемь благоустроенных общественных пляжей (Кишэзерс, Бабелитис, Вецаки, Румбула, Луцавсала, Вакарбулли, Кипсала и Даугавгрива), на которых регулярно проводится уборка территории и производится замеры температуры и качества воды.