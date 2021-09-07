Температура воды в водоемах — от 12 до 16 градусов
Foto: LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в местах купания самая низкая с мая и не превышает +16 градусов.

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Температура воды в море +12…+15 градусов, в озерах она опустилась до +13…+16 градусов.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Даугаве во вторник утром составляла +13…+15 градусов, а в Гауе и Айвиексте от +12 до +13 градусов. Практически во всех реках температура держится выше +11 градусов.

По прогнозам синоптиков, с потеплением на этой неделе температура воды немного повысится.

Официальный купальный сезон в Латвии начинается каждый год 15 мая и заканчивается 15 сентября. В это время Инспекция здравоохранения контролирует качество воды на пляжах.

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LETA

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LETA
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