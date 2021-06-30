Температура воды в Юрмале достигла +23 градусов

В среду утром температура воды в купальных зонах Юрмалы составляла от +20 градусов в Яункемери до +23 градусов в Булдури, свидетельствуют данные самоуправления.

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В Каугури и Меллужи температура воды была +21 градус в девять часов утра, а в Дубулты, Майори и Дзинтари — на градус выше.

По сообщению столичного самоуправления, температура воды в Даугавгриве и Вакарбулли составляет +19 градусов, а в Вецаки достигает +22 градуса. Температура воды в купальных зонах на Даугавы в Румбуле и Луцавсале составляет +21 и +22 градуса соответственно, на Кипсале вода нагрелась до +23 градусов, в Кишэзерсе — до +24 градусов, в озере Бабелите — до +26 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в большинстве рек и озер утром составляет +19…+24 градуса, днем ожидается повышение температуры воды на один-три градуса.

Шведский метеорологический и гидрологический институт сообщает, что сине-зеленые водоросли размножились в центральной и южной частях Балтийского моря, но их концентрация вблизи Латвии пока невысока.

В ближайшие дни ветер будет дуть в основном с востока, северо-востока, поэтому самая теплая вода в Латвии ожидается на Курземском побережье, а в других местах возможно понижение ее температуры.