Температура воды в Юрмале — на отметке в + 18 градусов, на рижских морских пляжах — +19-20 градусов

В четверг, 29 июня, в 9.00 утра температура морской воды на пляжах в Каугури, Майори и Булдури составляла + 18 градусов, соообщает агентств LETA со ссылкой на Юрмальское самоуправление.

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В среду температура воды поднялась до +19 градусов в Каугури, +20 градусов в Майори и +21 градуса в Булдури.

В свою очередь, Рижское самоуправление сообщает, что температура воды в Вецаках +19 градусов, в Даугавгриве и Вакарбулли +20 градусов. В местах купания в Даугаве температура воды колеблется от +18 градусов на Румбуле до +21 градуса на Кипсале, а на Кишезере и Бабелите +21 и +23 градуса соответственно.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг в 9 часов температура воды в море была от +14 градусов в Вентспилсском порту и до +22 градусов в Колке.

В самых крупных реках и озерах температура воды утром в основном +18..+23 градуса. Самая высокая температура воды днем ​​в среду была +26 градусов в Мусе под Бауской.