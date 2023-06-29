Температура воды в Юрмале — на отметке в + 18 градусов, на рижских морских пляжах — +19-20 градусов
Foto: LETA

В четверг, 29 июня, в 9.00 утра температура морской воды на пляжах в Каугури, Майори и Булдури составляла + 18 градусов, соообщает агентств LETA со ссылкой на Юрмальское самоуправление.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В среду температура воды поднялась до +19 градусов в Каугури, +20 градусов в Майори и +21 градуса в Булдури.

В свою очередь, Рижское самоуправление сообщает, что температура воды в Вецаках +19 градусов, в Даугавгриве и Вакарбулли +20 градусов. В местах купания в Даугаве температура воды колеблется от +18 градусов на Румбуле до +21 градуса на Кипсале, а на Кишезере и Бабелите +21 и +23 градуса соответственно.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг в 9 часов температура воды в море была от +14 градусов в Вентспилсском порту и до +22 градусов в Колке.

В самых крупных реках и озерах температура воды утром в основном +18..+23 градуса. Самая высокая температура воды днем ​​в среду была +26 градусов в Мусе под Бауской.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?