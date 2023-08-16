Температура воды в Юрмале опустилась до +10 градусов

В среду, 16 августа, в 9 часов температура морской воды в Каугури и Майори была всего +10 градусов, в Булдури — на градус выше, сообщает Юрмальская пляжная спасательная служба.

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По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды у мола в Даугавгриве колеблется в районе +17 градусов, в портах Скулте и Салацгрива — температура ниже +20 градусов, а в портах Мерсрагса и Ройи — +12 и +13 градусов соответственно.

Температура воды в Колке достигает +18 градусов, в Вентспилсе и Лиепайском порту на градус выше.

В большинстве рек и озер температура воды утром составляет +17..+22 градуса.

Как уже сообщалось, из-за жары и интенсивного ультрафиолетового излучения следует соблюдать осторожность при пребывании на солнце. Больше всего следует защищаться от солнца в период с 12 до 15 часов.