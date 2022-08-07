Температура воды в Юрмале - плюс 18 градусов, в водоемах Риги - до +22

Утром в воскресенье температура воды в море в Юрмале на пляжах Булдури, Майори и Каугури составляет +18 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба юрмальской думы.

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В Риге на официальных пляжах наиболее теплая вода - на озерах Бабелитес, Кишэзерс и на реке Даугава на Кипсале: на утром 7 августа температура воды достигает +22 градуса.

Температура в Даугаве в районе Румбулы и на Луцавсале - плюс 19 градусов. На морском побережье в Вецаки вода прогрелась до +20 градусов, в Вакарбулли и в Даугавгриве - до +18.

По информации Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии, температура воды на побережье в 9 часов утра была от +16,4 градуса в Колке до +20,4 градуса в порту Скулте.

Температура воды в крупных латвийских реках и озерах в основном +17...+22 градуса.

После субботних дождей уровень воды в реках местами может подняться на востоке страны. На следующей неделе уровень воды в основном снизится.