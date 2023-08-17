Температура воды в Юрмале поднялась до +15 градусов

Утром в четверг температура воды в Каугури составляет +13 градусов, в Майори и Булдури +15 градусов, свидетельствуют замеры юрмальских спасателей.
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Утром в среду температура воды на пляжах Юрмалы была около +10 градусов, но уже к вечеру она немного поднялась.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в четверг в 9 часов температура воды в портах Салацгривы, Скулте и Вентспилса была около +19 градусов, в Мерсрагсе и Рое около +15 градусов, в Колке +17 градусов.
Температура воды в большинстве рек и озер +18..+23 градуса.
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