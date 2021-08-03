Температура воздуха во вторник не превысит +22 градусов

Во вторник в Латвии температура воздуха поднимется до +18..+22 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. В Видземе будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер порывами до 12-15 метров в секунду.

В Риге сильных дождей не ожидается, будет дуть умеренный западный и северо-западный ветер, температура воздуха будет колебаться в районе +20 градусов.

Предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии больше не действует — пожароопасность снизилась.